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За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    03.05.2019 - 07:41
За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки Объединенных сил, 2 мая были ранены девять оккупантов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганскjе из 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка из 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное", - рассказали в штабе.

В целом 2 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи города Авдеевка, возле Новотроицкого, вблизи Гнутового, у Марьинки и села Лебединское и населенных пунктов Широкино, Пищевик и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинцев обстреливали трижды: возле Новолуганского, Новозвановки и Луганского.

По данным разведки, 2 мая были ранены девять оккупантов.

С начала текущих суток, 3 мая, враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Новотроицкого, Березового и села Пищевик. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, Украина призвала ОБСЕ возобновить неформальные консультации между государствами-участниками об усилении прозрачности на неконтролируемой правительством Украины участке украинско-российской границы.

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