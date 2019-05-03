ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    03.05.2019 - 07:41
За добу на Донбасі поранено трьох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки Об'єднаних сил, 2 травня було поранено дев'ять окупантів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, поранено трьох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82 мм мінометів та поблизу міста Авдіївка з 120 мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яковлівка та Мінеральне", - розповіли у штабі.

Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу міста Авдіївка, біля Новотроїцького, поблизу Гнутового, біля Мар'їнки та біля села Лебединське і населених пунктів Широкине, Пищевик і Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українців обстрілювали тричі: біля Новолуганського, Новозванівки і Луганського.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 2 травня було поранено дев'ять окупантів.

Від початку поточної доби, 3 травня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" - біля Новотроїцького, Березового та села Пищевик. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, Україна закликала ОБСЄ поновити неформальні консультації між державами-учасницями щодо посилення прозорості на неконтрольованій урядом України ділянці українсько-російського кордону. 

Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню РФ тестує систему орбітального придушення на Донбасі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся