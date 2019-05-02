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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Общество    02.05.2019 - 18:35
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе боевики с начала суток, 2 мая, 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских военных из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции наших защитников вблизи Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Широкино, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил у Новолуганского, Луганска.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, от начала текущих суток, 2 мая, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. 

 

 

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