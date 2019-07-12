На Донбассе двое бойцов ВСУ получили травмы

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Враг девять раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе от начала суток 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг девять раз нарушил режим прекращения огня, двое военных получили боевое травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, а именно:вблизи населенного пункта Лебединское, рядом Новотроицкого, окрестностях Водяного, в районе населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: вблизи Зайцевого, рядом населенного пункта Травневое, окрестностях Новолуганського, в районе населенного пункта Новоалександровка.

В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили боевое травмирования.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в течение прошлых суток, 11 июля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб один военный из состава операции О'объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения.