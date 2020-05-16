Сутки на Донбассе: ранены двое украинских военных, у оккупантов - один

В течение прошлых суток, 15 мая, на Донбассе боевики провели 9 обстрелов с применением запрещенного Минском вооружения. В результате этого двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на штаб Объединенных сил.

В частности, оккупационные войска применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские подразделения были вынуждены ответить, чтобы повернуть противника к режиму прекращения огня.

Неподалеку Широкиного боевики выпустили 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки применили боевые машины пехоты. Обстрелы также велись возле Водяного, Марьинки, Каменки и Славного. Также боевики дважды вели огонь возле Орехово.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Подразделения Объединенных сил... дали адекватный ответ на все обстрелы противника", - отметили в штабе.

Как сообщила украинская разведка, 15 мая, по меньшей мере одного российского оккупанта ранили. А от начала этих суток, 16 мая, российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, 14 мая в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, куда Россия "пригласила" так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Однако так называемые представители ОРДЛО имеют гражданство РФ.

Добавим, что по данным Мининтеграции, оккупационные администрации отдельных районов Донецкой и Луганской областей попытаются устроить провокации на КПВВ. Ожидаются попытки устроить на КПВВ имитационные "акции протеста".