Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, ранены двое военных

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Обстрелы были зафиксированы неподалеку Орехово

С начала текущих суток, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник для обстрела подразделений Объединенных сил, применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника. С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие прекратили преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг дважды открывал огонь, применив 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций осуществляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области в результате подрыва на противопехотной мине вблизи Докучаевска получила ранения местная жительница.

Автор: Валерия Мрачковская