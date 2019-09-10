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Боевики продолжают срывать ремонтные работы на мосту в Станице Луганской

Новости » Политика    10.09.2019 - 15:09
Боевики продолжают срывать ремонтные работы на мосту в Станице Луганской
Фото: мост в Станице Луганской (facebook.com/odalug)

Боевики не демонтировали фортификации и не вывели личный состав

Ремонтные работы на мосту в Станице Луганской не могут начаться, так как боевики не выполнили демонтаж фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, также не убраны фортификационные сооружения, как непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК), так и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки)", - сообщили в ООС.

При этом украинская сторона продемонстрировала ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста. В частности, были проведены работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники, а также расширена обочина дороги.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ отметили позитивный ход событий в Станице Луганской. При этом, по словам ОБСЕ на Донбассе необходимо увеличить количество КПВВ.

Также сообщалось, что Украина настаивает на деполитизации ремонта моста в Станице Луганской. Об этом заявила украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

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