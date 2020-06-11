Доба на Донбасі: поранення дістали троє військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Стріляли із мінометів заборонених калібрів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення, що одного поранили з початку поточної доби.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

Так, обстріли вели з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військові стріляли у відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши у бік оборонних укріплень Об’єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-го та 82-го калібрів. Окрім цього противник використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а оборонців Авдіївки два рази обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар’’їнки окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Там загарбники задіяли 120 мм та 82 мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Поруч із Хутором Вільним бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького та Попасної - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 10 червня, українські військові знищили двох російських окупантів.

З початку доби зафіксовані обстріли поблизу Новотроїцького та Мар'їнки. Поранення один отримав український військовий.

Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі відмовляються відновити пропуск осіб через лінію розмежування.

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Автор: Инна Собора