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Доба на Донбасі: поранений український військовий, знищено трьох бойовиків

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 07:38
Доба на Донбасі: поранений український військовий, знищено трьох бойовиків
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Зафіксовано 11 обстрілів за добу, в тому числі із забороненого озброєння

Обстановка на Донбасі 8 липня загострилася, внаслідок інтенсивних обстрілів один український військовий дістав пораненння. У відповідь Об'єднані сили придушили вогонь окупаційних військ, ліквідувавши трьох бойовиків.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Загалом минулої доби зафіксовано11 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вони відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Водяного, Богданівки, двічі поблизу Оріхового, два рази неподалік Новолуганського, біля Новоолександрівки, а також населених пунктів Хутір Вільний та Травневе.

"Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч... За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів. Від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню", - зазначили в штабі.

Окупаційні війська відкривали вогонь по українських опорних пунктах неподалік Оріхового, поблизу Новолуганського і Шумів, на підступах до Мар’їнки. Втрат в ОС немає.

Нагадаємо, загострення ситуації на Донбасі зафіксували також 6 червня: у складі ОС поранення дістали четверо бійців, у відповідь було знищено одного окупанта.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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