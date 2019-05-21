На Донбассе ранены двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское и вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.

По данным разведки Объединенных сил, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий.

Напомним, 19 мая 2019 года российские оккупационные войска 2 раза обстреляли украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.