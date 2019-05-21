На Донбасі поранено двох українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них чотири - із застосуванням забороненої зброї, поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Гнутове, біля села Старогнатівка, поблизу села Водяне та населених пунктів Опитне та Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів: поблизу Новгородського, у районі населеного пункту Новотошківське та поблизу населеного пункту Золоте-4, а також біля села Миколаївка Друга.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 20 травня одного окупанта було знищено, ще шістьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": біля Водяного та Гнутова, поранено одного військовослужбовця.

Нагадаємо, 19 травня 2019 року російські окупаційні війська 2 рази обстріляли українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.