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Боевики из минометов обстреляли позиции ООС возле Золотого-4

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 13:41
Боевики из минометов обстреляли позиции ООС возле Золотого-4
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов никто не пострадал

От начала суток, 19 мая 2019, российские оккупационные войска 2 раза обстреляли украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Так, боевики из гранатометов и стрелкового оружия около 02:40 обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного.

Позже, около 10:40 противник осуществил минометный обстрел украинских позиций в районе Золотого-4. В сторону подразделений ООС были выпущены 14 мин калибра 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди наших защитников от начала текущих суток нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 мая 2019

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 мая 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 18 мая 2019, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Боевики применяли артиллерийские системы калибров 122 и 152 мм

Добавим, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе. Обстрел произошел в пятницу, 17 мая, около 7 часов утра из артиллерийских систем калибра 120 мм.

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