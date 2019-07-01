Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

На Донбассе с начала суток 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня,из них 12 раз - с применением запрещенного минского соглашениями вооружение. Об этом сообшается в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись в районе Марьинки, Лебединского, Широкиного, Опросного, Паврополя, Песок, Талаківки, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Верхньоторецкого, Луганского, Новотошковского.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 30 июня одного оккупанта уничтожили, и еще один ранен.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новоослександровки и Новолуганского.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 29 июня, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.