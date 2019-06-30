Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ООС

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА, з напрямку ТРУДІВСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП; неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО, з напрямку УЖІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поряд ШИРОКИНОГО, з напрямку САХАНКИ – з автоматичних гранатометів; неподалік ОПИТНОГО, з напрямку СПАРТАКА – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП; околиці населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку УКРАЇНСЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ЛУГАНСЬКОГО, з напрямку НИЖНЬОГО ЛОЗОВОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП; околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО, з напрямку ДОЛОМІТНОГО – з мінометів калібру 82 мм; Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. 29 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів ОПИТНЕ, ПІСКИ, ГРАНІТНЕ, АВДІЇВКА, ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ, КРАСНОГОРІВКА, ТАЛАКІВКА, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, КАМ'ЯНКА, ПАВЛОПІЛЬ, ШИРОКИНЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ, МАЙОРСЬК, НОВОЛУГАНСЬК, ЗАЙЦЕВЕ та ЗАЛІЗНЕ. 29 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок, 1 вбивство, 6 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами та 1 факт незаконного поводження з вогнепальною зброєю. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 4 особи. Виявлено 22 адміністративних правопорушення. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 20000 осіб та 2500 транспортних засобів. 17800 осіб та 2000 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 30-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем об'єднаних сил.