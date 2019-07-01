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Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 07:18
Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Всього бойовики за добу 23 рази порушили перемир'я

На Донбасі з початку доби 30 червня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню,з них 12 разів - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляється у прес-службі Операції об'єднаних сил у Facebook.

Обстріли велися в районі Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Опитного, Паврополя, Пісок, Талаківки, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Верхньоторецького, Луганського, Новотошківського. 

"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні. 

За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено, та ще одного поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі Новоослександрівки та Новолуганського. 

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 29 червня, бойовики 31 раз порушили  режим припинення вогню, постраждали двоє українських військових. 

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. 

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