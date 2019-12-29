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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 07:24
Сутки на Донбассе прошли без потерь
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение прошлых суток, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела позиций ВСУ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Широкиного - из ручного противотанкового гранатомета;
  • возле Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики осуществили 5 обстрелов:

  • в районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП;
  • рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм – 5 мин;
  • три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.

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