Боевики обстреляли украинский военных из запрещенных минометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Орехово

На Донбассе вооруженные формирования РФ 28 декабря в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных вблизи Орехово. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сегодня, 28 декабря, около 13:00 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (5 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

В связи с этим украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Напомним, в течение сегодняшнего дня, 28 декабря, на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских войск. Украинская сторона зафиксировала два прицельных обстрела. В частности, с полуночи противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям в Широкино. Обстрел велся из оккупированной Саханки.