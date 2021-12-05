Сутки на Донбассе прошли без нарушений

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 декабря, не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Украинские военные не понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В штабе отмечают, что за прошедшие сутки обстрелов не было. Также ситуация оставалась спокойной и сегодняшним утром.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, и по состоянию на 7 часов утра, 5 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.