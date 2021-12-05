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Артиллерия, танки, минометы: ОБСЕ заметила десятки единиц техники боевиков на Донбассе

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Украина, Воскресенье 05 декабря 2021 03:39
Артиллерия, танки, минометы: ОБСЕ заметила десятки единиц техники боевиков на Донбассе Фото: боевики размещают на Донбассе танки, минометы и артиллерию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Десятки единиц военной техники боевиков на Донбассе зафиксировала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз наблюдатели заметили танки, артиллерию и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 4 декабря.

В нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области боевики разместили миномет 82-го калибра ((2Б14 "Поднос"). Его заметил беспилотник ОБСЕ вблизи н. п. Набережное.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 15 танков и 28 единиц артиллерии неустановленного типа на полигоне около Мирного в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Также в этом районе по данным воздушного наблюдения было обнаружено 37 боевых бронированных машин.

Напомним, что боевики обстреляли село и железнодорожную станцию в Луганской области. В результате сотни домов остались без электричества.

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