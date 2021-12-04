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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

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Донбасс, Суббота 04 декабря 2021 17:42
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: с начала суток оккупанты соблюдают на Донбассе "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток 4 декабря на Донбассе боевики соблюдают режим прекращения огня. Ситуация на линии разграничения остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные выполняют задачи по сдерживанию агрессии со стороны России.

Напомним, 3 декабря пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил украинский военный.

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