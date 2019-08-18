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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 07:39
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 8 раз обстріляли українські позиції за добу

У районі проведення операції Об’єднаних сил 17 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного Угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі біля Павлополя; двічі поблизу Водяного, двічі в районі Лебединського, а також поблизу Пищевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил у районі Південного.

Від початку поточної доби противник вчинив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Пищевика та в районі Водяного.

Нагадаємо, російсько-окупаційні сили порушили чинні домовленості щодо розведення сил та засобів на ділянці №2 "Золоте" в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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