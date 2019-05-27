За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и в районе Чермалика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним, российские вооруженные формирования 24 мая обстреляли жилые дома населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой области.