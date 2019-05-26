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За сутки на Донбассе потерь среди украинских защитников нет

Новости » Общество    26.05.2019 - 18:20
За сутки на Донбассе потерь среди украинских защитников нет
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики дважды открывали огонь по позициям ООС

От начала текущих суток, 26 мая, пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе дважды вели огонь по позициям украинских защитников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что пророссийские боевики в районе села Гнутовое вели огонь по позициям украинских защитников используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также вблизи города Красногоровка боевики открывали огонь используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. Боевики также вели обстрелы украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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