За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з поcиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Гнутового - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та в районі Чермалика - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Зайцевого в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Нагадаємо, російські збройні формування 24 травня обстріляли житлові будинки населеного пункту Верхньоторецьке в Донецькій області.