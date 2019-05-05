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Район проведения ООС посетила делегация США

Новости » Общество    05.05.2019 - 17:00
Район проведения ООС посетила делегация США
Фото: делагація США на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Делегация провела общения с командованием, а также проверила условия эксплуатации предоставленного оборудования

Район проведения операции Объединенных сил (ООС) посетила делегация США, в которую входили представители Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-центр ООС.

Сообщается, что дипломаты провели ознакомление текущей безопасной и оперативной ситуацией в районе проведения операции, а также провели встречи с командованием бригад и батальонов, с которыми обсудили оперативную обстановку в полосах их ответственности.

"Также американские военные изучили полученное подразделениями Объединенных сил информацию по тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и меры противодействия, которые применяют украинские военнослужащие", - сообщили в штабе ООС.

Кроме того, делегация исследовала условия эксплуатации американского оборудования, которое было надалено в рамках материально-технической помощи для Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 мая, пророссийские боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Боевики стреляли из минометов вблизи Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Камянка и Лебединское

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