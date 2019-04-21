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За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 07:33
За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 20 апреля 4 оккупантов уничтожены, шестеро ранены

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facеbook.

Отмечается, что украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции наших подразделений: дважды - в районе села Павлополь, а также в районе населенного пункта Опытное, дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Пески, дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции Объединенных сил возле хутора Вильный", - также говорится в сообщении.

По данным разведки, 20 апреля четыре оккупанта были уничтожены, шестеро ранены.

За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают концентрировать тяжелое вооружение в нарушение Минских договоренностей.

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