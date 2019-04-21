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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 07:33
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 20 квітня 4 окупантів знищено, шістьох поранено

У районі проведення операції об’єднаних сил на Донбасі 20 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facеbook.

Зазначається, що українські позиції обстрілювали з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів: двічі - в районі села Павлопіль, а також у районі населеного пункту Опитне, двічі зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Піски, двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу Авдіївки та двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі Гнутового.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції Об'єднаних сил біля хутора Вільний", - також йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шістьох поранено.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила, що збройні формування РФ продовжують зосереджувати важке озброєння з порушенням Мінських домовленостей. 

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