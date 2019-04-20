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Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Новости » Общество    20.04.2019 - 18:17
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Потерь среди украинских защитников нет

С начала текущих суток боевики на Донбассе 7 раз совершили нарушение режима прекращения огня, а также применили вооружения, что запрещено Минскими соглашениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-центр ООС.

Сообщается, что в районе села Павлополь боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников используя противотанковые гранатометы. Вблизи населенного пункта Опытное боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и из вооружения боевых машин пехоты.

Также дважды в районе города Авдеевка боевики обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных кулметів. В районе населенного пункта Гнутове боевики вели огонь из крупнокалиберных кулметеів.

"Потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Ообъединенных сил дали адекватный ответ", - сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к передовой. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают концентрировать тяжелое вооружение с нарушением Минских договоренностей.

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