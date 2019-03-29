За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли украинские позиции, ни один военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела: в районе населенного пункта Гнутово, возле города Авдеевки, неподалеку от Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь трижды: дважды - в районе Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Станицы Луганской.

По данным разведки, 28 марта ответным огнем трое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Напомним, 28 марта боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляли населенный пункт Новолуганское, повредив газопровод.