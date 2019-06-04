Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

У боевиков один ранен, за сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что из них шесть раз применялись запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка, Пески, Новотроицкое, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи города Попасная и в районе населенного пункта Новозвановка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня одного оккупанта были ранены", - отметили в ООС.

От начала вторника, 4 июня, противник дважды обстрелял наши позиции в районе Авдеевки и Опытного, потерь среди ВСУ нет.

"На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 3 июня, ночью погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.