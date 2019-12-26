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Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

Новости » Общество     26.12.2019 - 07:18
Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксированы 12 обстрелов, потерь в ООС нет

В течение минувших суток, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Зафиксированы два обстрела вблизи Красногоровки, также рядом с Невельським, два раза неподалеку Старогнатовки, возле населенного пункта Васильевка, также рядом с Крымским, возле Луганского и Новолуганского.

"Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - уточнили в ООС.

От начала суток четверга, 26 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия. Обстрел зафиксирован близ населенного пункта Невельское. Потерь с нашей стороны нет.

Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООССутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

Напомним, на Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

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