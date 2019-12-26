ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 07:18
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано 12 обстрілів, втрат в ООС немає

Протягом минулої доби, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зафіксовано два обстріли поблизу Красногорівки, також поряд з Невельським, два рази неподалік Старогнатівки, біля населеного пункту Василівка, також поруч з Кримським, біля Луганського та Новолуганська.

"Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - уточнили в ООС.

Від початку доби четверга, 26 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню зі стрілецької зброї. Обстріл зафіксовано неподалік населеного пункту Невельське. Втрат з нашого боку немає.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС

Нагадаємо, на Донбасі 24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

На Донеччині з початку року загинули 18 мирних жителів На Донбасі поранення отримали двоє українських військових
Новини України ДонбасООСНовини АТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся