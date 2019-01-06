ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серез українських військових

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 07:18
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серез українських військових
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

У бойовиків одного ліквідовано та одного поранено

На Донбасі протягом минулої доби, 5 січня 2019, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових зі складу операції Об'єднаних сил немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Також випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами не зафіксовано. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 5 січня, одного окупанта було знищено та одного поранено", - зазначили в прес-центрі.

Щодо поточної доби, 6 січня 2019, противник вогонь не відкривав.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серез українських військових

Нагадаємо, як повідомила напередодні Українська сторона Спільного центру з контролю та координації, бойовики продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й розмістили танки поблизу Калинове-Борщувате.

На Донбасі поранено українського військового Бойовики обстріляли військових біля селища на Донбасі, порушивши перемир'я
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся