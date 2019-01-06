Доба на Донбасі обійшлася без втрат серез українських військових

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

У бойовиків одного ліквідовано та одного поранено

На Донбасі протягом минулої доби, 5 січня 2019, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових зі складу операції Об'єднаних сил немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Також випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами не зафіксовано. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 5 січня, одного окупанта було знищено та одного поранено", - зазначили в прес-центрі.

Щодо поточної доби, 6 січня 2019, противник вогонь не відкривав.

Нагадаємо, як повідомила напередодні Українська сторона Спільного центру з контролю та координації, бойовики продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й розмістили танки поблизу Калинове-Борщувате.