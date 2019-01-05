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Бойовики розмістили танки на Луганському напрямку, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 12:45
Бойовики розмістили танки на Луганському напрямку, - СЦКК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ОБСЄ зафіксувала танки поблизу Калинове-Борщувате

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила, що російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й розмістили знову танки поблизу Калинове-Борщувате. Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

У звісті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що опубліковано 4 січня 2019, вказано, що бойовики Російської Федерації розміщують важке озброєння та військову техніку з порушенням встановлених ліній відведення.

"Міні-БПЛА СММ в непідконтрольних владі України західних та північно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення чотирьох танків (Т-72) орієнтовно за 1,5 км на захід від селища Калинове-Борщувате та ймовірно одиницю важкого озброєння (невстановленого типу) біля Молодіжного", - повідомили в прес-центрі.

Також продовжуються факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння за межами відповідних ліній відведення.

"Так, 03 січня, спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує однієї самохідної гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і сімох буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм). Також спостерігачі Місії вперше зафіксували одну нову одиницю озброєння", - заявили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики накопичують озброєння на Луганському напрямку. Так, 30 грудня 2018 року, міні-апарат БПЛА СММ за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольній владі України районах Луганської області в чергове зафіксував 22 танки біля селища Круглик.

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