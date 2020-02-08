Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах ВСУ

На Донбассе, 7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных:

неподалеку Новомихайловки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, с міномету калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин из 82-мм міномету, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;

рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса боевики здійснии 2 выстрела;

в районе населенного пункта Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, также боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

"Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово. Потерь нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 февраля, российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских подразделений минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вчера на Донбассе был ранен один военный.

Отметим, что военные контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со сводной группой разминирования Нацгвардии предотвратили вероятном теракта в Донецкой области. Сообщается, что вблизи Славянска была обнаружена боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22, которая была спрятана в кустах возле трассы М03.