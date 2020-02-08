Доба на Донбасі обійшлася без втрат у лавах ЗСУ

На Донбасі, 7 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли позиціях українських військових:

неподалік Новомихайлівки - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Василівкою - зі стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поблизу населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 5 снарядів, з міномету калібру 120 мм - 7 мін та 23 мін з 82-мм міномету, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів;

поруч з Кримським - з протитанкового ракетного комплексу бойовики здійснии 2 постріли;

в районі населеного пункту Гладосове - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли, також бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Вчора, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - зазначили в штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів та зі 120-мм мінометів – 16 мін по захисниках Оріхового. Втрат немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосовували проти українських підрозділів міномети 120-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Вчора на Донбасі був поранений один військовий.

Зазначимо, що військові контррозвідники Служби безпеки України спільно зі зведеної групою розмінування Нацгвардії запобігли ймовірному теракту в Донецькій області. Повідомляється, що поблизу Слов'янська була виявлена бойова реактивна протитанкова граната РПГ-22, яка була захована в кущах біля траси М03.