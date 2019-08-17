Сутки на Донбассе обошлись без потерь

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели 13 обстрелов, применили противотанковые гранатометы

В течение минувших суток, 16 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в составе операции Объединенных сил нет, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, в том числе противотанковых, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцевое, Кримское.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. От начала текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Павлополя - с автоматического гранатомета", - отметили в ООС.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в понедельник, 19 августа, обсудят урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе в рамках нормандского формата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы они согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.