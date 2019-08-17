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Доба на Донбасі обійшлася без втрат

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 07:27
Доба на Донбасі обійшлася без втрат
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели 13 обстрілів, застосували протитанкові гранатомети

Протягом минулої доби, 16 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат у складі операції Об'єднаних сил немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, в тому числі протитанкових, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Мар'їнка, Новолуганське, Зайцеве, Кримське.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Павлополя - з автоматичного гранатомета", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів у понеділок, 19 серпня, обговорять врегулювання ситуації на сході України, в тому числі в рамках нормандського формату.

Раніше президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході розмови вони погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Макрон і Путін обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
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