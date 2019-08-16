ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    16.08.2019 - 19:33
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается

На Донбассе с начала суток 16 августа в районе проведения операции Объединеных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - трижды неподалеку Лебединского по направлению Ужовка, дважды вблизи Водяного из направлений Ужовка и Азов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течении прошлых суток, 15 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области.

На Донбассе боевики с начала суток четыре раза нарушили режим тишины На Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь