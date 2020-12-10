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Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов возле Талаковки и Авдеевки

Донбасс, Четверг 10 декабря 2020 07:47
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов возле Талаковки и Авдеевки
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 9 декабря, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное использовали стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и с автоматический станковый гранатомет.

Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БпЛА типа "квадрокоптер". Украинские военные сбили его из стрелкового оружия после пересечения линии разграничения.

Кроме того, украинские военные обнаружили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону своих подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрывы с использованием зарядов разминирования.

С начала текущих суток, 10 декабря, боевики один раз нарушили перемирие. Так, враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала обучения боевиков с боевой стрельбой в Луганской области.

РБК-Украина писало, что с начала перемирия на Донбассе 27 июля четверо украинских военнослужащих погибли, еще 15 получили ранения.

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