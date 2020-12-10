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С начала последнего перемирия на Донбассе погибли четверо военных ООС

Четверг 10 декабря 2020 04:18
С начала последнего перемирия на Донбассе погибли четверо военных ООС
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили 309 обстрелов позиций украинских военных с 27 июля по 29 ноября. В результате чего четверо украинских военнослужащих погибли, еще 15 получили ранения.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины в ОБСЕ при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, пишет "Укринформ".

Отмечается, что несмотря на ощутимый прогресс в имплементации договоренности о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня. Российская Федерация продолжает вооруженные провокации, в том числе путем открытия прицельного огня.

"В целом за период с 27 июля по 29 ноября 2020 года позиции Вооруженных сил Украины вблизи 43 жилых районов Донецкой и Луганской областей были обстреляны 309 раз", - отметил Лоссовський.

Ранее Специальная мониторингоая миссия ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области.

РБК-Украина писало, что за выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировало 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской.

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