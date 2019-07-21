В штабе констатировали соблюдение режима тишины на Донбассе

Иллюстративное фото (ООС)

Вражеских обстрелов с начала суток не зафиксировано

На Донбассе с начала текущих суток, 21 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что 21 июля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали. Подрыв произошел сегодня около 8:25 утра.

За минувшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации были ранены двое украинских военных. Боевики в Донбассе совершили 26 обстрелов. С начала 21 июля обстрелов не наблюдалось

Отметим, командующий ООС Александр Сирский заявил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, однако боевики активизировались в южном направлении. По его словам, это самое горячее направление на Донбассе.