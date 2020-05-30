Сутки на Донбассе: боевики обстреляли участок разведения, ранили военного

В течение 29 мая пророссийские боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы вели из запрещенных Минском минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ООС неподалеку Богдановки и Невельского.

Возле населенных пунктов Березовый и Новотроицкое враг применил гранатометы различных систем, а вблизи Лебединского и Старогнатовки, оккупанты, кроме гранатометов, использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Авдеевки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" близ Луганского боевики стреляли по украинским защитникам со 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Минометы калибра 82 мм агрессор применил около населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а на окраинах Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные стреляли в ответ. По данным разведки, ранили одного боевика.

Кроме того, в вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. На участках разведения №1 и №3 режим "тишины" соблюдался.

С начала текущих суток боевики стреляли вблии Авдеевки из гранатометов. Пострадавших среди украинских военных нет.

РБК-Украина писало, что 29 мая боевики на Донбассе открыли огонь вблизи Луганского, ранив военного.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения сбили российский беспилотник, который подняли в воздух боевики.