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Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 07:24
Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

На Донбассе, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета боевики совершили 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактическо1 группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций ВСУ:

  • в районе Орехово - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела;
  • рядом с населенным пунктом Хутор Свободный - из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку от Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

"Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 9 февраля, боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции ООС. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Ранее сообщалось, что Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что разведение не влияет на безопасную ситуацию.

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