ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранили двух украинских военных

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 07:33
На Донбассе ранили двух украинских военных
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 10 раз нарушили режим тишины

На Донбассе 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики применили против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего враг прекратил свою активность", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Крымское, Железное, Шумы, Новотошковское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции ООС неподалеку Авдеевки и Старогнатовки.

"Кроме того, российские оккупанты применив противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, наразили на опасность гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - отметили в штабе ООС.

В результате вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

От начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь вблизи Хутора Свободного, Новотошковского, Орехово, Голубовского и Попасной.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Напомним, 20 июня ситуация на Донбассе обострилась: в результате почти 30 обстрелов ранение получили трое украинских военнослужащих.

Кроме того, 20 июня вблизи Павлополя обнаружили неуправляемые авиационные ракеты, которые боевики запустили в направлении жилых домов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь