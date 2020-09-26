Сутки на Донбассе: боевики дважды открывали огонь вблизи Авдеевки

За прошедшие сутки, 25 сентября, на Донбассе зафиксировали два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Авдеевки боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину".

РБК-Украина писало, что ночью 24 сентября в больнице скончался украинский военный Константин Оверко, которого ранили 20 августа.