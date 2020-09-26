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Сутки на Донбассе: боевики дважды открывали огонь вблизи Авдеевки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 25 сентября, на Донбассе зафиксировали два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки.

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Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Авдеевки боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину".

РБК-Украина писало, что ночью 24 сентября в больнице скончался украинский военный Константин Оверко, которого ранили 20 августа.

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