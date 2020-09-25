Боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

За сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили условия перемирия. Противник совершил выстрел в сторону украинских военных вблизи Каменки.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, боевики использовали ручной противотанковый гранатомет. При этом выстрел был не прицельным в связи с чем украинские военные не открывали огонь в ответ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

С начала текущих суток, 25 сентября, нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано.

Ранее РБК-Украина писало, что ночью 24 сентября в больнице умер украинский военный Константин Оверко. Он был ранен вражеским снайпером в зоне ООС еще 20 июня.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения, используя при этом запрещенные международными конвенциями мины.

Кроме этого днями наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 157 нарушений перемирия в Донецкой области.