Доба на Донбасі: бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Авдіївки

Протягом минулої доби, 25 вересня, на Донбасі зафіксували два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

Біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення ООС, пострілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, за попередню добу, 24 вересня, бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу".

РБК-Україна писало, що вночі 24 вересня в лікарні помер український військовий Костянтин Оверко, якого поранили 20 серпня.