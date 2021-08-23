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Доба на Донбасі: бойовики 5 разів порушили режим "тиші", загинув військовий

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 08:10
Доба на Донбасі: бойовики 5 разів порушили режим "тиші", загинув військовий Фото: бойовики обстрілюють українські позиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 22 серпня, 5 разів порушили режим "тиші". Вони обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики обстрілювали позиції поблизу Луганського, в районі населеного пункту Піски.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель була в Києві, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі.

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