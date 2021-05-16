Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, одного военного ранили

Пророссийские боевики за минувшие сутки, 15 мая, 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский военнослужащий.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Оккупанты из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем обстреливали Водяное, а в районе Песков применил еще и стрелковое оружие.
Вблизи Новгородского пророссийские боевики также дважды применяли минометы 120-го и 82-го калибров. Под минометный огонь попадали и военные в районе Широкино и Невельского.
Кроме того, обстрелы зафиксировали возле населенных пунктов Старогнатовка, Опытное, Гладосове и Марьинка. Оккупанты применяли гранатометы, вооружение боевой машины пехоты, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. На все обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.
"Вчера один военнослужащий из состава ООС получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказали в штабе.
С начала воскресенья на Донбассе также зафиксировали одно нарушение режима "тишины". Российские наемники из стрелкового оружия открыли огонь возле Новотошковского.
Напомним, 13 мая на Донбассе погиб военнослужащий из Черниговской области.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.